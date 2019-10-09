Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar
Kerem Bürsin'le evlilik yolunda ilerleyen 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra Amerika'ya giden ve yaz tatilinin büyük bir çoğunluğunu gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. .
Adanalı dizisindeki rolü ile tanınan ve kendisinden söz ettirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, sonrasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
Özellikle Fİ dizisi ile kariyerinde önemli bir adım atan Serenay Sarıkaya şimdilerde Alice adlı müzikalde boy gösteriyor.
Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve sevenlerinin merakla izlemeyi beklediği oyuncu yakın çevresine yaptığı açıklamalarla adeta hayranlarını üzdü.