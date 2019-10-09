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  3. 09 Ekim 2019 13:15

Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

Kerem Bürsin'le evlilik yolunda ilerleyen 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra Amerika'ya giden ve yaz tatilinin büyük bir çoğunluğunu gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. .

Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

Adanalı dizisindeki rolü ile tanınan ve kendisinden söz ettirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, sonrasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

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Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

Özellikle Fİ dizisi ile kariyerinde önemli bir adım atan Serenay Sarıkaya şimdilerde Alice adlı müzikalde boy gösteriyor.

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Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve sevenlerinin merakla izlemeyi beklediği oyuncu yakın çevresine yaptığı açıklamalarla adeta hayranlarını üzdü.

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Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını üzen karar

DİZİLERE KAPISI KAPALI Serenay Sarıkaya ile ilgili geçtiğimiz günlerde Netflix isimli dijital yayın platformunun yeni dizisi Ateşe Koşan'da rol alacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

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