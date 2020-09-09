Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu paylaşım

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde gülerken çekilen karesini şu sözlerle yayınlamıştı: Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı? Gülmek bulaşıcı. Daha çok gülelim, güldürelim.