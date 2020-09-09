Serenay Sarıkaya'dan sitem dolu paylaşım
Oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde. Sarıkaya, gün batımını izlerken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı ve "Anlat, anlat heyecanlı oluyor... Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notunu düştü.
Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Bir süredir Marmaris'te tatil yapan 29 yaşındaki Sarıkaya, gün batımını izlerken çekilen karelerini yayınladı.
Serenay Sarıkaya'nın "Anlat, anlat heyecanlı oluyor... Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 493 binden fazla beğeni aldı.