Serenay Sarıkaya'dan siyah mini şortlu semt oturuşu pozu!
Bir derginin Haziran sayısı için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından siyah mini şortlu pozlarını paylaştı.
Bir derginin Haziran sayısı için kamera karşısına geçen, geçtiğimiz günlerde Elle Stil Ödülleri gecesinde "Yılın Marka İşbirliği" ödülünü alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hız kesmeden devam ediyor! Sarıkaya son bombasını sosyal medya hesabından siyah mini şortuyla pozunu paylaşarak " Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" dedi! İşte yürek hoplatan o pozlar!
Yoğun iş temposu sürecinde olan Sarıkaya, bir dergi için kamera karşısına geçerek, siyah mini şortu ve topuklu terlikleriyle poz verdi. Paylaştığı postun altına da " Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" yazdı.
Başına taktığı tüylü aksesuarı, siyah büstiyeri, mini şortu, diz üstü siyah çorapları ve topuklu terlikleriyle yine tarzından ödün vermeyen başarılı oyuncu vovv dedirtti.
Kariyer basamaklarını dur durak bilmeden tırmanan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan, iddialı pozlarını paylaşan, Sarıkaya'nın 9.3 milyon takipçisi bulunuyor.