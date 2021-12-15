Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından sütyensiz fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.
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Instagram hesabına çoklu fotoğraf yükleyen Serenay Sarıkaya'nın iki pozu oldukça dikkat çekti. Bunlardan birisi kısacık ceketinin altına sütyen takmadığı pozu olurken diğeri ise Sarıkaya'nın ayaklarının büyüklüğü oldu. Sarıkaya'nın ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Takipçileri ise 29 yaşındaki Serenay'ın fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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