Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan pozlar

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sarıkaya, son gönderisiyle yine olay oldu.