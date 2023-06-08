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  4. Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları; Instagram alev aldı

Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları

Ekranların sevilen dizisi Aile'nin Derin'i Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Serenay Sarıkaya deniz kenarından yaptığı bikinili paylaşımlarla tüm gözlerin üzerine çevrilmesini başardı.

Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları - Resim: 1

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aile'nin tatile girmesiyle birlikte dinlenmeye çekilen Serenay Sarıkaya tatile çıktı. 

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Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları - Resim: 2

Serenay Sarıkaya'nın plajda verdiği pozlar büyük beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları - Resim: 3

Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

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Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları - Resim: 4

Dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. 

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