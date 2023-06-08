Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları
Ekranların sevilen dizisi Aile'nin Derin'i Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Serenay Sarıkaya deniz kenarından yaptığı bikinili paylaşımlarla tüm gözlerin üzerine çevrilmesini başardı.
Show TV'nin sevilen dizisi 'Aile'nin tatile girmesiyle birlikte dinlenmeye çekilen Serenay Sarıkaya tatile çıktı.
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Serenay Sarıkaya'nın plajda verdiği pozlar büyük beğeni topladı.
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Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.
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Dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.
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