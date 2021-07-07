Serenay Sarıkaya’nın aşk itirafı olay oldu
Son yılların en popüler isimlerinden olan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Elle dergisine konuşan Sarıkaya, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim" yanıtını verdi.
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"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla dikkat çekti.
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Kendisinden 19 yaş büyük Cem Yılmaz'la birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona eren Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusunu da cevapladı.
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"Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum."
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