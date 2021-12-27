Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti
Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Serenay Sarıkaya rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.
Serenay Sarıkaya, şu günlerde Şahmeran dizisinin çekim hazırlıklarında.
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Ünlü oyuncu dizinin çekimleri için Adana'ya gitmişti.
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Çekim sonrası İstanbul'a dönen Sarıkaya, rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.
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Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler “Adana tarzı Serenay” yorumlarında bulundu.
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