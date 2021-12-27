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  4. Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti

Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Serenay Sarıkaya rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.

Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti - Resim: 1

Serenay Sarıkaya, şu günlerde Şahmeran dizisinin çekim hazırlıklarında.

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Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti - Resim: 2

Ünlü oyuncu dizinin çekimleri için Adana'ya gitmişti.

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Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti - Resim: 3

Çekim sonrası İstanbul'a dönen Sarıkaya, rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti - Resim: 4

Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler “Adana tarzı Serenay” yorumlarında bulundu.

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