Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı
Neredeyse pandemi başından beri annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Neredeyse pandemi başından beri annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Başlayan toplantı ve çekimler nedeniyle uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen güzel oyuncu, Belkıs Kaş Tasarım'da bakım yaptırdı. Sarıkaya, Belkıs Savsin'e kaşlarını düzelttirmek için de 5 bin TL ödedi.
Çıkışta kalabalık basın ordusunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Serenay Sarıkaya, "Artık dayanacak gücüm kalmadı çalışmak istiyorum" dedi.