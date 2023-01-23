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  4. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı

Netflix'te yayına giren ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü oynadığı Şahmaran dizisindeki bazı sahneler Adanalıların tepkilerine yol açtı.

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı - Resim: 1

Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde oynadığı Şahmaran efsanesi üzerine kurulan “Şahmaran” dizisi Adanalıların hedefinde.

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Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı - Resim: 2

Dizide Sarıkaya’nın canlandırdığı "Şahsu" karakterinin İstanbul’dan Adana’ya uçak yerine sadece trenle gelebilmesi, duşu olmayan bir otelde kalışı ve banyo yapmak için göle girmesi eleştiri konusu oldu.

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Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı - Resim: 3

Ayrıca Adana’nın arka mahallelerinde düzensiz ve suç olaylarının çok olduğu sahnelerin sürekli tekrarlanması da bu tepkileri artırdı. 

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Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı - Resim: 4

Dizide herhangi bir zaman aralığı verilmemesine karşılık karakterlerin iPhone marka telefon kullandığı görülürken, Adana’nın geri kalmış bir kent olarak yansıtılması eleştiri oklarına neden oldu. 

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