Serenay Sarıkaya'nın sokak stiline tepki: Çıkar artık şu ceketi, koktu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, müdavimi olduğu Bebek’teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi’nden çıkarken objektiflere takıldı. Sokak stili denilen giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın fotoğrafları İnstagram'daki magazin paylaşım sitelerinde, bazı takipçileri tarafından ti'ye alındı.