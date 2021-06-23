Serenay Sarıkaya'nın sokak stiline tepki: Çıkar artık şu ceketi, koktu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, müdavimi olduğu Bebek’teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi’nden çıkarken objektiflere takılırken sosyal medyada tepki çekti.
Oyuncu Serenay Sarıkaya, müdavimi olduğu Bebek’teki Belkıs Kaş Tasarım Merkezi’nden çıkarken objektiflere takıldı. Sokak stili denilen giyim tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın fotoğrafları İnstagram'daki magazin paylaşım sitelerinde, bazı takipçileri tarafından ti'ye alındı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık gittiği güzellik merkezinden çıkarken magazin muhabirlerine yakalandı. Yaz sıcağında üzerindeki deri elbiselerle dikkat çeken Sarıkaya, İnstagram'daki magazin sayfalarına düşen deri ceketli fotoğrafııyla 'Pişik olacaksın, çıkar şu ceketi, koktu artık' yorumlarıyla ti'ye alındı.
Deri pantolon ve ceketiyle yine tarzını konuşturdu
Hemen hemen haftanın her günü güzellik merkezlerine giderek kişisel bakımlarını yaptıran Serenay Sarıkaya, karşısında gazetecileri görünce “Yine mi?” diyerek, kahkaha attı. İmajıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, deri pantolon ve ceketiyle yine tarzını konuşturdu.
Sarıkaya'nın sürekli aynı güzellik merkezinden çıktığını söyleyen bazı takipçileri, pandemi sürecinde Sarıkaya'nın sadece güzellik merkezine gidip gelerek zaman geçirdiğini ifade ederek esprili yorumlar yaptılar.