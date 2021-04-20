Serenay Sarıkaya'nın süper minili pozu olay oldu
Ekrana dönmek için hazırlıklar yapan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni topluyor.
Geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar ile ilgili sorulara karşısında çok sinirlenen Serenay Sarıkaya yeni paylaşımıyla gündemde...
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Kısa şortu ve uzun çizmesiyle verdiği ayna pozunu "Şey mi dostum" notuyla paylaşan Sarıkaya'ya beğeni yağdı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
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