Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu
Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından Amerika tatiline çıkan Serenay Sarıkaya'nın yeni rotası belli oldu. Ayrılığın ardından hakkında çıkan iddialardan bunalan Sarıkaya'ya tatilinde yakın arkadaşları eşlik edece
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra hakkında çıkan aşk iddiaları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Serenay Sarıkaya, uzun bir tatile çıkarak kafasını dinlemeye karar verdi.
Akşam'ın haberine göre hayallerinden biri de dünyayı dolaşmak olan Serenay Sarıkaya, bu kez İtalya ve İspanya'yı karış karış gezecek.