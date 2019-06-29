SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN CANLI YAYINDA ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Haziran 2019 11:45

Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu

Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından Amerika tatiline çıkan Serenay Sarıkaya'nın yeni rotası belli oldu. Ayrılığın ardından hakkında çıkan iddialardan bunalan Sarıkaya'ya tatilinde yakın arkadaşları eşlik edece

Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra hakkında çıkan aşk iddiaları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Serenay Sarıkaya, uzun bir tatile çıkarak kafasını dinlemeye karar verdi.

1/ 6
Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu

'Alice Müzikali'nin sezon arasına girmesiyle Sarıkaya, yeni rotasını da belirledi.

2/ 6
Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu

Akşam'ın haberine göre hayallerinden biri de dünyayı dolaşmak olan Serenay Sarıkaya, bu kez İtalya ve İspanya'yı karış karış gezecek.

3/ 6
Serenay Sarıkaya’nın yeni rotası belli oldu

Güzel oyuncuya bu seyahatinde yakın dostları ve menajeri Ayşe Barım eşlik edecek.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM