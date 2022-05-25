Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif!
1981’de hayatını kaybeden efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatını anlatan dizi için Serenay Sarıkaya'ya teklif gitti.
1981’de hayatını kaybeden efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı bir kez daha diziye çekiliyor.
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Bir dijital platform için hazırlanan yapımda Cahide’yi oynaması için Serenay Sarıkaya’ya teklif götürüldü.
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Teklife sıcak baktığı öğrenilen Sarıkaya projenin detayları belli olduktan ve senaryoyu okuduktan sonra kararını verecek.
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2018’de ‘Bergen’ filminde oynayacağı açıklanan Serenay Sarıkaya, araya pandeminin girmesi nedeniyle çekim takvimi değişince projeden ayrılmıştı.
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