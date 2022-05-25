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Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif!

1981’de hayatını kaybeden efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatını anlatan dizi için Serenay Sarıkaya'ya teklif gitti.

Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif! - Resim: 1

1981’de hayatını kaybeden efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı bir kez daha diziye çekiliyor.

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Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif! - Resim: 2

Bir dijital platform için hazırlanan yapımda Cahide’yi oynaması için Serenay Sarıkaya’ya teklif götürüldü.

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Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif! - Resim: 3

Teklife sıcak baktığı öğrenilen Sarıkaya projenin detayları belli olduktan ve senaryoyu okuduktan sonra kararını verecek.

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Serenay Sarıkaya'ya o dizi için teklif! - Resim: 4

2018’de ‘Bergen’ filminde oynayacağı açıklanan Serenay Sarıkaya, araya pandeminin girmesi nedeniyle çekim takvimi değişince projeden ayrılmıştı.

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