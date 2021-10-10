Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları

Yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya takipçilerini mest etti. Lisaveta Karibskaya tanga iç çamaşırıyla yatakta yaptığı paylaşımlara ise "Beni güvende tutacaksın, seni vahşi tutacağım" notunu düştü.