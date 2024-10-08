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  4. Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki

Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki

Ünlü teknik direktör, Sezer Çakır ile aşk yaşıyor iddialarını sert bir dille yalanlayarak ''arkadaşımın eski eşi, örf ve adetlerimize çok ters haberler" açıklaması yaptı.

Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki - Resim: 1

Bir süredir spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında Sezer Çakır’la görüntülendi.

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Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki - Resim: 2

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Görüntülerin ardından Yalçın ile Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündem oldu.

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Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki - Resim: 3

YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Candaş Tolga Işık’ın YouTube programına konuk olan Yalçın, Sezer Çakır’ın bir zamanlar aynı takımda forma giydiği Oktay Derelioğlu’nun eski eşi olduğunu hatırlattı.

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Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki - Resim: 4

Tepki gösteren Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu" dedi.

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