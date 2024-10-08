Sergen Yalçın'dan ''Sezer Çakır ile aşk iddialarına'' tepki
Ünlü teknik direktör, Sezer Çakır ile aşk yaşıyor iddialarını sert bir dille yalanlayarak ''arkadaşımın eski eşi, örf ve adetlerimize çok ters haberler" açıklaması yaptı.
Bir süredir spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında Sezer Çakır’la görüntülendi.
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AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ
Görüntülerin ardından Yalçın ile Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündem oldu.
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YALÇIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Candaş Tolga Işık’ın YouTube programına konuk olan Yalçın, Sezer Çakır’ın bir zamanlar aynı takımda forma giydiği Oktay Derelioğlu’nun eski eşi olduğunu hatırlattı.
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Tepki gösteren Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu" dedi.
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