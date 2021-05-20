Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi fiziği ile büyüledi
Futbolculuğu kadar teknik direktör olarak da Beşiktaş Kulübü'nde başarı yakalayan Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı.
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Tribünlere de gelip Yalçın'a destek veren Ukraynalı model Karibskaya, şu sıralar Antalya'da tatil yapıyor.
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Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya, havuz kenarında verdiği cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" dedi.(Snobmagazin)
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