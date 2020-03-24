  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Mart 2020 10:25

Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sefirin Kızı dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Elvan karekterine hayat veren Hivda Zizan Alp en çok dikkat çeken isim oldu.

Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sefirin Kızı dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Elvan karekterine hayat veren Hivda Zizan Alp en çok dikkat çeken isim oldu.

1/ 103
Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Hivda Zizan Alp başarılı oyunculuğu ile göz doldururken dizide neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Hivda Zizan Alp gerçekte resmen bambaşka biri çıktı.

2/ 103
Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zİzan Alp'in hayatı merak konusu. İşte Sefirin Kızının Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in merak edilenleri...

3/ 103
Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR? Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 gününde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Yüksek öğretim eğitimi için Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü okudu.

4/ 103
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM