Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti
Sefirin Kızı dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Elvan karekterine hayat veren Hivda Zizan Alp en çok dikkat çeken isim oldu.
Sefirin Kızı dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Elvan karekterine hayat veren Hivda Zizan Alp en çok dikkat çeken isim oldu.
Hivda Zizan Alp başarılı oyunculuğu ile göz doldururken dizide neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Hivda Zizan Alp gerçekte resmen bambaşka biri çıktı.
Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zİzan Alp'in hayatı merak konusu. İşte Sefirin Kızının Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in merak edilenleri...