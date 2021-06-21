Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden aşk paylaşımları
Masumiyet dizisindeki set aşkı gerçek olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden ünlü çift, birlikte çekilen fotoğraflarını ilk defa sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor.
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Rol aldıkları dizi ile yıldızı parlayan oyuncu çiftin yaşadıkları aşk geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
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Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinden ilk aşk fotoğrafları da geldi.
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Ünlü çift tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.
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