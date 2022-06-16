Sertab Erener son hali ile Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi

Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için poz verdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Sertab Erener'in sonr hali sosyal medyada gündem oldu.