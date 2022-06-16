Sertab Erener son hali ile Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi
Sertab Erener, 23 yıl sonra yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kapak çekimi yaparken değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.
Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için poz verdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Sertab Erener'in sonr hali sosyal medyada gündem oldu.
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Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.
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Sertab Erener'i görenlerin yaptığı yorumlardan yazıları şöyle:
Hülya Avşar'ın kızı sandım Zehra
Zehra Çilingiroğlu olmuş
Sertab yerine başkası mı resim çekilmiş?
Sertab Erener yok olmuş
Hülya Avşar’ın kızı Zehra’ya benzemiş
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