Sessiz sedasız evlenmişti, merakla beklenen düğün fotoğrafları olay oldu
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yasak Elma'daki rolüyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Sevda Erginci, geçtiğimiz hafta Efe Saydut ile sessiz sedasız evlenmişti. GÜzel oyuncu düğününden merakla beklenen kareleri sonunda yayınladı.
Yasak Elma dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı", "Kül Masalı" gibi dizilerde rol alan Sevda Erginci, Efe Saydut ile geçtiğimiz hafta nikah masasına oturmuştu.
Kısa bir süre önce Mardin'de nişanlanan çiftin sessiz sedasız bir düğün yaptığı öğrenilmişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, düğünden günler sonra yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.
Sevda Erginci'nin mutlu gününden pozlarına takipçileri de kayıtsız kalamadı.
