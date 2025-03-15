Sette kaza geçiren Aras Bulut İynemli'den kötü haber
Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sette kaza geçirdi. Ayağında kırık oluşan ünlü oyuncu, ameliyata alındı.
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimleri buluşturan Deha dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı.
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Aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi.
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Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.
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