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  3. 11 Ocak 2019 12:30

Sevda Dalgıç'tan yeni imaj

Arka Sıradakiler dizisinden yıllar sonra Star TV'nin Avlu'sunda karşımıza çıkan Sevda Dalgıç, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevda Dalgıç'tan yeni imaj

34 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, Avlu dizisindeki Bade karakteriyle yıllar sonra ekranlara çıktığında değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.

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Sevda Dalgıç'tan yeni imaj

Ünlü oyuncunun kaslı ve yapılı halini görenler, ilk bakışta yıllar önce Arka Sıradakiler'de oynayan Özge karakteri ile aynı kişi olduğuna inanamamıştı.

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Sevda Dalgıç'tan yeni imaj

Avlu dizisinden sorunlu bir şekilde ayrılan Sevda Dalgıç, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sevda Dalgıç'tan yeni imaj

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından fotoğrafını “Yeni imaj geçer not aldı mı?” yazarak paylaştı.

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