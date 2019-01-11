Sevda Dalgıç'tan yeni imaj
Arka Sıradakiler dizisinden yıllar sonra Star TV'nin Avlu'sunda karşımıza çıkan Sevda Dalgıç, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
34 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, Avlu dizisindeki Bade karakteriyle yıllar sonra ekranlara çıktığında değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.
Ünlü oyuncunun kaslı ve yapılı halini görenler, ilk bakışta yıllar önce Arka Sıradakiler'de oynayan Özge karakteri ile aynı kişi olduğuna inanamamıştı.
Avlu dizisinden sorunlu bir şekilde ayrılan Sevda Dalgıç, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.