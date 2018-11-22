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  3. 22 Kasım 2018 12:26

Sevda Demirel: Estetik bağımlısıyım

Eski model Sevda Demirel, 2. Sayfa programına konuk oldu. Son olarak Kim Kardashian'a benzemek için bıçak altına yatan Sevda Demirel bilinmeyenlerini anlattı

Sevda Demirel: Estetik bağımlısıyım

Sevda Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında photoshop olduğu iddialarına yanıt verdi. İlerleyen yaşına rağmen fit vücuduna gelen yorumlara karşılık veren Demirel, video paylaştı ve “videoda photoshop olmaz” dedi.

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Sevda Demirel: Estetik bağımlısıyım

Demirel ayrıca şunları söyledi: Sevgili arkadaşlarım 72 doğumluyum ve bundan da gurur duyuyorum, hayatın tüm olumsuz ve zorluklarına rağmen beni dibe çekecek hiç bir şeye izin vermedim, sevdiklerimi kaybettim ama hayatımda çok fazla olumsuzluklar oldu ancak kendimi ne içkiye ne sigaraya ne gece hayatına ne de başka zararlı maddelere vermedim.

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Sevda Demirel: Estetik bağımlısıyım

Her daim sporu ve düzgün beslenmeyi tercih ettim, 46 yaşındayım ve takdir sizin…

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Sevda Demirel: Estetik bağımlısıyım

Eski model Sevda Demirel, 2. Sayfa programına konuk oldu. Son olarak Kim Kardashian'a benzemek için bıçak altına yatan Sevda Demirel bilinmeyenlerini anlattı

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