Sevdiğim Sensin'de beklenmeyen itiraf her şeyi değiştirecek!
Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin", 12. bölümüyle izleyiciyi ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizide, bu hafta duygusal hesaplaşmalar ve stratejik hamleler ön planda.
7 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek Sevdiğim Sensin’de yer yerinden oynuyor! Erkan'ın aşk itirafı Dicle'nin kırılan kalbini onarmaya yetecek mi? Kuzusunun hayatta olduğunu öğrenen Dicle, boşanma davası için düğmeye basarken; Burçin'in sinsi planları ve beklenmeyen birinden gelen itiraf tüm dengeleri altüst ediyor. Ay Yapım imzalı fenomen dizide bu hafta kimin maskesi düşecek? İşte 12. bölüme dair çarpıcı detaylar...
Erkan’ın itirafı sonrası Dicle’nin öfkesi dinmek bilmezken, ona nefes aldıran tek haber "kuzusunun" hayatta olduğu gerçeğidir.
Ancak bu mucize bile Dicle’nin boşanma kararını sarsmaz. Kendi hayatını yaşamak isteyen Dicle, Burçin’in desteğiyle (ya da öyle sandığı bir destekle) hukuki süreci başlatır.
Dicle’nin yanında görünüp aslında kendi gündemini yürüten Burçin, boşanmanın zorluklarını fark edince taktik değiştirir.