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  4. ''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu

''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu

Yönetmen Onur Ünlü ile doludizgin aşk yaşamaya devam eden Hazar Ergüçlü gündemde kalmaya devam ediyor.

''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu - Resim: 1

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde transparan kıyafetiyle adından söz ettirmişti.

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''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu - Resim: 2

Muhabirlerin "Sevgiliniz kıyafetleriniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor, beni cesaretlendiriyor" yanıtını verdi.

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''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu - Resim: 3

Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan transparan kıyafeti buydu.

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''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu - Resim: 4

Güzel oyuncu bu kez de göbeğinin aşağısına kadar inen göğüs dekolteli tulumuyla dikkat çekti. 

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