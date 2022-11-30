''Sevgilim daha açık giymemi istiyor'' diyen Hazar Ergüçlü, dekoltesiyle olay oldu
Yönetmen Onur Ünlü ile doludizgin aşk yaşamaya devam eden Hazar Ergüçlü gündemde kalmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde transparan kıyafetiyle adından söz ettirmişti.
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Muhabirlerin "Sevgiliniz kıyafetleriniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor, beni cesaretlendiriyor" yanıtını verdi.
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Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan transparan kıyafeti buydu.
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Güzel oyuncu bu kez de göbeğinin aşağısına kadar inen göğüs dekolteli tulumuyla dikkat çekti.
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