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  4. Sevgilisi alkolü fazla kaçıran Dilen Çiçek Deniz'i öpücüklere boğdu

Sevgilisi alkolü fazla kaçıran Dilen Çiçek Deniz'i öpücüklere boğdu

Reklam yönetmeni sevgilisi ile aşk tatiline devam eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, alkolü fazla kaçırınca biranda yere yığıldı.

Alihan Ayhanoğlu'yla 8 aylık ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takılmıştı.

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Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etmişti.

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