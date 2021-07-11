Sevgilisi alkolü fazla kaçıran Dilen Çiçek Deniz'i öpücüklere boğdu
Reklam yönetmeni sevgilisi ile aşk tatiline devam eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, alkolü fazla kaçırınca biranda yere yığıldı.
Alihan Ayhanoğlu'yla 8 aylık ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takılmıştı.
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Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı.
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Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etmişti.
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