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  4. Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu

Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle işinden olması sonrasında Pusat'a destek verdiği için TRT dizisinin kadrosundan çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu.

Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu - Resim: 1

Güzel oyuncu Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı nedeniyle TRT’nin dizisinden apar topar çıkartılmıştı.

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Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu - Resim: 2

Sevgilisine destek olmak isteyen Furkan Andıç ise “Yanındayım gülüm” diyerek yaptığı paylaşım yüzünden diziden çıkarılmıştı.

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Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu - Resim: 3

Furkan Andıç, dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.

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Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu - Resim: 4

Saba Tümer'in, "Aybüke'yle ilişkinizi nasıl bu kadar saklayabiliyorsunuz" sorusuna yanıt veren Andıç, şu ifadeleri kullandı:

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