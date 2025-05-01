Sevgilisi Aybüke Pusat’ı desteklediği için diziden çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle işinden olması sonrasında Pusat'a destek verdiği için TRT dizisinin kadrosundan çıkarılan Furkan Andıç sessizliğini bozdu.
Güzel oyuncu Aybüke Pusat, boykota destek paylaşımı nedeniyle TRT’nin dizisinden apar topar çıkartılmıştı.
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Sevgilisine destek olmak isteyen Furkan Andıç ise “Yanındayım gülüm” diyerek yaptığı paylaşım yüzünden diziden çıkarılmıştı.
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Furkan Andıç, dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk kez konuştu.
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Saba Tümer'in, "Aybüke'yle ilişkinizi nasıl bu kadar saklayabiliyorsunuz" sorusuna yanıt veren Andıç, şu ifadeleri kullandı:
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