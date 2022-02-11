Sevgilisi, en yakın arkadaşıyla aldatınca kendini baştan aşağı değiştirdi
İngiltere'de yaşayan Harriet Southan isimli bir kadın, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldatmasının ardından hızla kilo aldı. Kilosu yüzünden yaşadığı zorluklara dayanamayan kadın kendini ve hayatını tamamen değiştirdi.
Birleşik Krallık'ta yaşayan ve makyaj artistliği yapan Harriet Southan isimli kadının hikayesi çoğu kişiye ilham olacak cinsten.
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Harriet'ın yıllar önce tanıştığı ilk aşkı, kendisini en yakın arkadaşıyla aldatmış ve genç kadın bu talihsiz olayın ardından hızla kilo almaya başladı.
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Mutluluğu ve huzur yemek yemekte bulan Harriet araya pandemi girince kendisini iyice yemeğe vermiş ve kilosu yaklaşık 130'a kadar yükseldi.
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7 kez diyet gruplarına katılan ancak bir sonuç alamayan genç kadın son olarak mide küçültme ameliyatına başvurdu.
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