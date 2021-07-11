Sevgilisi, İlayda Alişan'ın bikinili pozuna sessiz kalamadı!
Masumiyet dizisi final yapınca soluğu tatilde alan İlayda Alişan bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Masumiyet dizisi final yapınca soluğu tatilde alan İlayda Alişan bikinili pozlarını paylaştı. İlayda Alişan'nın sevgilisi Serkay Tütüncü ise bu fotoğrafa sessiz kalamadı.
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Masumiyet dizisinde birlikte rol alan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın, yapımın final yapmasının ardından aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiften İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu, bikinisi ile kayalıkta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan'ın iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
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