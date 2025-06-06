Sevgilisinden ayrılan Cemre Baysel'den ayrılık kararından birkaç saat sonra olay olan adım
Kısa bir süre önce başrol oynadığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin setinde kendisini gizlice kameraya alan bir şüpheliden tehditler aldığını duyuran ekranların güzel oyuncularından Cemre Baysel bikinili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı.
Ekranların sevilen dizilerinden Leyla dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel dizinin setinde hayatının şokunu yaşamıştı. Cemre Baysel'in başrolünde olduğu ve Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin rol aldığı Leyla dizisinin setinde bir şüphelinin Baysel'i takip edip, gizlice fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin' demişti ve şikayetçi olmuştu.
Cemre Baysel bu sefer de 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol aldığı Aytaç Şaşmaz ile olan ilişkisinin sona ermesinden sadece bir kaç saat sonra yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Aytaç Şaşmaz ile ayrıldıktan hemen sonra soluğu yaz tatilinde alan Cemre Baysel ayrılık kararından sadece birkaç saat sonra yaptığı paylaşımlarla olay oldu.