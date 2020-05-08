Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!
Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı.
Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen Yaşar, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda aldı. Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.
Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı. Akçıl, hem bu olayı, hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı: Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim.
Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu.
Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."