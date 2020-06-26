Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları
Marmaris'te tatil yapan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Bozburan'a demirledikleri teknede yakınlarını ağırladı. Ünlü çiftin samimi anları objektife yansıdı.
Çift, misafirleriyle kağıt oynarken objektife yansıdı. Oyun sırasında Çağatay Ulusoy’la şakalaşan Duygu Sarışın, “Bak Çağatay koparırım etini, beni çıldırtma” diyerek sevgilisinin bacaklarını sıktı.
Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre Ulusoy, genç kadını kucaklayıp öpücüklere boğarak gönlünü aldı.