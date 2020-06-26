SON DAKİKA
KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Haziran 2020 09:40

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları

Marmaris'te tatil yapan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Bozburan'a demirledikleri teknede yakınlarını ağırladı. Ünlü çiftin samimi anları objektife yansıdı.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları

Çift, misafirleriyle kağıt oynarken objektife yansıdı. Oyun sırasında Çağatay Ulusoy’la şakalaşan Duygu Sarışın, “Bak Çağatay koparırım etini, beni çıldırtma” diyerek sevgilisinin bacaklarını sıktı.

1/ 4
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları

Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre Ulusoy, genç kadını kucaklayıp öpücüklere boğarak gönlünü aldı.

2/ 4
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları

Çağatay Ulusoy, oyun sırasında sinirlendirdiği sevgilisi Duygu Sarışın’ın gönlünü böyle aldı.

3/ 4
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın romantik anları

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM