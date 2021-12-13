Sevgilisiyle birlikte olmak için uçak kiralayan genç model korkudan bayıldı
Amerikalı model Camila Elle, erkek arkadaşı ile havada cinsel ilişkiye girme fantezisini gerçekleştirmek için özel bir uçak kiraladı ama sonu ilginç bitti.
Ellen ve erkek arkadaşı ile uçağa bindikten sonra heyecanını bastırmak için biraz alkol aldı. Genç kadın sevgilisiyle uçak 5000 fite yükseldikten sonra ilişkiye girmeye başladı.
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Ancak ikilinin fantezisi yarım kaldı. Uçak aniden türbulansa girip sarsılınca Ellen korkudan bayıldı. Genç kadın erkek arkadaşı ve hostesin yardımı ile tekrar kendine gelebildi.
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Uçaktaki türbülans ve sarhoş olması Ellen'in bayılmasına yol açtığı tahmin ediliyor.
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Ellen kendine geldiğinde erkek arkadaşının ve hostesin kendisini uyandırmaya çalıştıklarını gördüğünü söyledi.
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