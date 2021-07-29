Sevgilisiyle Meksika'ya giden Hadise'den tatil pozları
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Meksika'da tatil yapıyor. Hadise, sevgilisinin çektiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da tatil yapıyor.
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Güzel şarkıcı, renkli elbesiyle çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.
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Frida Kahlo Müzesi'ni de ziyaret eden Hadise'nin Meksika fotoğraflarına dakikalar içinde yüz binden fazla beğeni geldi.
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