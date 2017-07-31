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  3. 31 Temmuz 2017 17:00

Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'un sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı.

Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !

Ünlü şarkıcı Emrah'ın arasında sorun bitmeyen oğlu Tayfun'un sevgilisi Funda Çakır ile aşk pozları sosyal medyayı salladı.

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Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın başta kabul etmediği sonra da servetinden men ettiği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgili yaptı.

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Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !

TAYFUN'UN SEVGİLİSİYLE POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tayfun'un sevgilisi Funda çakı ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Sevgilisi alnına rujla "Benim" yazdı.

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Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !

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