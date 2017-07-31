Sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı !
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'un sevgilisiyle olan pozları sosyal medyayı salladı.
Ünlü şarkıcı Emrah'ın arasında sorun bitmeyen oğlu Tayfun'un sevgilisi Funda Çakır ile aşk pozları sosyal medyayı salladı.
Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın başta kabul etmediği sonra da servetinden men ettiği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgili yaptı.
TAYFUN'UN SEVGİLİSİYLE POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Tayfun'un sevgilisi Funda çakı ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Sevgilisi alnına rujla "Benim" yazdı.