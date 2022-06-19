Sevgilisiyle tatil yapan Danla Bilic'ten bikinili poz

AŞKA İKİNCİ ŞANS



Danla Bilic, geçtiğimiz ay attığı tweetle de herkesi şaşırtmıştı. Takipçilerine "Exten next olur mu, deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurmuştu. Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaşmış ve "Komik adamdır" notunu düşmüştü. Sosyal medya fenomeni ve iş insanı, kısa bir ayrılık sürecinin ardından 'Aşk yeniden' demişti. "Yusuf'la nasıl barıştınız? O mu yazdı sen mi?" sorusu üzerine Bilic, "Gidip masasına oturdum" demişti.