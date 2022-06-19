Sevgilisiyle tatil yapan Danla Bilic'ten bikinili poz
YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Danla Bilic, sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor.
Danla Bilic, Poyraz Teoman'la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Fenomen, Yusuf Engin ile ilk kez el ele görüntülendikten sonra sosyal medya üzerinden bir takipçisine yazdığı mesajla gündem olmuş, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Ünlü YouTuber, Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordu" karşılığını vermişti. İkili, geçtiğimiz ocak ayında yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.
AŞKA İKİNCİ ŞANS
Danla Bilic, geçtiğimiz ay attığı tweetle de herkesi şaşırtmıştı. Takipçilerine "Exten next olur mu, deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurmuştu. Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaşmış ve "Komik adamdır" notunu düşmüştü. Sosyal medya fenomeni ve iş insanı, kısa bir ayrılık sürecinin ardından 'Aşk yeniden' demişti. "Yusuf'la nasıl barıştınız? O mu yazdı sen mi?" sorusu üzerine Bilic, "Gidip masasına oturdum" demişti.
DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Sevgililer, tatil sezonunu açmıştı. İkili, geçtiğimzi günlerde Demirbükü Koyu’nda objeltiflere yansımıştı. Denizin keyfini çıkaran Yusuf Engin, sevgilisinin de suya girmesini istedi. Sevgilisinin ısrarıyla ikna olan Danla Bilic, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
2018 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan, estetik operasyonlar sonrası bambaşka bir görüntüye kavuşan Danla Bilic, sevgilisi Yusuf Engin ile Marmaris'te tatil yapıyor. 24 yaşındaki fenomen, yaz aylarının gelmesiyle güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Tatilden bir karesini paylaşan Bilic, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili pozuyla binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Milliyet