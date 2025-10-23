  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü

Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü

Star TV'nin sevilen dizilerinden Sahipsizler'in son bölümüne Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Azize'nin öpüşme sahnesi damgasını vurdu.

Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü - Resim: 1

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşananlar dizinin hayranlarını karşı karşıya getirdi. 

1 / 6
Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü - Resim: 2

Dizide bir süredir bir dargın bir barışık olarak ilişkilerini sürdüren Devran ve Azize karakterlerinden izleyicinin uzun zamandır beklediği ateşli sahne geldi. 

2 / 6
Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü - Resim: 3

Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Azize öpüşme sahnesi dizinin son bölümüne de sosyal medyaya da damgasını vurdu

3 / 6
Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü - Resim: 4

Seyircilerden bazıları sahneyi abartılı bulurken diğer kesim ruhsuz olmasından şikayet etti.

4 / 6