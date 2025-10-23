Sevilen dizideki cesur aşk sahnesi seyirciyi ikiye böldü
Star TV'nin sevilen dizilerinden Sahipsizler'in son bölümüne Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Azize'nin öpüşme sahnesi damgasını vurdu.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşananlar dizinin hayranlarını karşı karşıya getirdi.
1 / 6
Dizide bir süredir bir dargın bir barışık olarak ilişkilerini sürdüren Devran ve Azize karakterlerinden izleyicinin uzun zamandır beklediği ateşli sahne geldi.
2 / 6
Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran ve Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Azize öpüşme sahnesi dizinin son bölümüne de sosyal medyaya da damgasını vurdu
3 / 6
Seyircilerden bazıları sahneyi abartılı bulurken diğer kesim ruhsuz olmasından şikayet etti.
4 / 6