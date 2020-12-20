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  3. 20 Aralık 2020 23:35

Sevilen jüri O Ses Türkiye'ye veda etti

TV8'de ekrana gelen yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye'nin yeni yayın tarihi belli oldu.

Sevilen jüri O Ses Türkiye'ye veda etti

9 sezondur ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmacı aldığı yüksek reytingler ile yayınlandığı her gün zirvedeki program olarak yerini alıyordu. Bu yıl sevilen yarışmanın ekranlara gelmemesi seyirciyi meraklandırdı.

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Sevilen jüri O Ses Türkiye'ye veda etti

Ekim ayında yayına girmesi planlanan O Ses Türkiye'nin MasterChef programının yüksek reytingleri sebebiyle ertelendiği öğrenildi. Sevilen yarışmanın yeni tarihi ise belli oldu. 

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Sevilen jüri O Ses Türkiye'ye veda etti

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu, TV8'in sevilen yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında seyirciyle buluşacak.

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Sevilen jüri O Ses Türkiye'ye veda etti

Yılbaşında ekrana gelecek özel programda ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.

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