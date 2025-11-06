  1. Anasayfa
  ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi!

''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "sevişilecek insan kalmadı" diyen Okan Bayülgen'in bu açıklaması magazin gündeminde tartışılmaya devam ederken Bayülgen'in eski eşi Zeyno Günenç'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Kaynak: Habertürk
Ünlü şovmen Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılmış ve 'Sevişilecek insan kalmadı' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Programda "Herkes birbirine âşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" ifadelerini kullanan Okan Bayülgen'in sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Okan Bayülgen, Melis İşiten'in "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık; "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 1980'ler ve 1990'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Bayülgen'in bu sözlerine bir yanıt da 1996 yılında evlenip 1998 yılında ayrıldığı eski eşi Zeyno Günenç'ten geldi.

