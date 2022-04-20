  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. ''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde

''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Koreli erkek sevdası ile gündeme geldi.

''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde - Resim: 1

İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

1 / 12
''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde - Resim: 2

Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, açıklamalarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor.

2 / 12
''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde - Resim: 3

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var.

3 / 12
''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde - Resim: 4

Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kızı Bahar Candan'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.

4 / 12