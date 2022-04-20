''Sevişmeden Aşık Olmam'' diyen Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi yine gündemde
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Koreli erkek sevdası ile gündeme geldi.
İşte Benim Stilim adlı yarışmada tanınan Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan da aynı programa katılmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, açıklamalarıyla sık sık magazin basınında yer buluyor.
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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var.
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Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kızı Bahar Candan'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.
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