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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı

Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusu Şevket Çoruh, diziden ayrılmış ancak kısa bir süre sonra geri dönmüştü. Çoruh dönüş sebebini açıkladı.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, önceki sezon uzun yıllardır başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılmış ama, 18. sezonun sonlarına doğru ekibe yeniden geri dönüş yapmıştı.

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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı - Resim: 2

Şevket Çoruh, ayrıldığı süreçte bunun nedeni sorulduğu zaman artık tiyatroya daha fazla zaman harcamak istediğini, ayrıca farklı roller canlandırmak istediğini söylemişti. 

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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı - Resim: 3

Ünlü oyuncu, bazı dizilerde rol aldı ama bu projeler yeterince ilgi çekmedi.

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Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı - Resim: 4

Arka Sokaklar’a geri dönerek hayranlarını çok memnun eden oyuncu, bunun arka planında yer alan gerçekliğin ise paraya ihtiyaç duyması olduğunu söyledi.

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