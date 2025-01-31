Sevtap Parman'dan kötü haber

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı. Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi.