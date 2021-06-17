Şevval Şahin açıklamasıyla gündem oldu
Paylaşımları ile sürekli adından söz ettiren Şevval Şahin, yine sosyal medya paylaşımı ve açıklamasıyla gündem oldu.
Şevval Şahin, yine sosyal medya paylaşımı ve açıklamasıyla gündem oldu.
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Şevval Şahin, kendisini Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası olan Athena’ya benzetti.
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Çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşan model, “Athena” diye yazıp, beyaz kalp emojisi koydu.
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Şahin’e övgü dolu mesajlar yağdı.
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