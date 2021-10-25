Şevval Şahin kabaklarla poz verdi
Ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral tatillerine devam ederken verdiği pozlarla yine gündeme geldi.
Ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral tatillerine devam ediyor. Bir süre ayrı kalıp barışan ikili Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.
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Şevval Şahin etkinlikte kabaklarla uyumlu tarzıyla dikkat çekti.
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Cadılar Bayramı için kabaklarla oynayan Şevval Şahin paylaşımında elindeki küçük kapakları göğüslerine tutarak poz vermeyi de ihmal etmedi.
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Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.
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