Şevval Şahin kış günü yazı geri getirdi
Bir süredir Tayland'ta kış günü yaz tatilini sürdüren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'den kışı yaza çeviren tatil paylaşımları peş peşe geldi.
Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin bu sefer de kışın çıktığı yaz tatiliyle gündemde.
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Şevval Şahin, Türkiye kışı yaşarken, yazı yaşayan dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Phuket’e gitmişti.
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Hem özel hayatıyla hem de cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen Şahin, bu kez tatilden pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu.
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Bikinili karelerini paylaşmaya doyamayan Şevval Şahin kusursuz fiziği ve güzelliği ile sosyal medyaya damga vurdu.
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