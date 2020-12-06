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  3. 06 Aralık 2020 22:28

Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı. Şahin, gelen eleştirilere, "Size ne!" diyerek yanıt verdi.

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Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu olurken, bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı

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Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

Şahin'in bikinili hallerine yapılan "O kadar zayıf ki ben rahatsız oldum", "Açlık grevinde herhalde", "Kilo al biraz, iskelete benziyorsun" yorumlarının onlarca beğeni alması dikkatlerden kaçmadı. Şahin, gelen eleştirilere, "Size ne!" yanıt verdi.

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Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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