Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı. Şahin, gelen eleştirilere, "Size ne!" diyerek yanıt verdi.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu olurken, bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı
Şahin'in bikinili hallerine yapılan "O kadar zayıf ki ben rahatsız oldum", "Açlık grevinde herhalde", "Kilo al biraz, iskelete benziyorsun" yorumlarının onlarca beğeni alması dikkatlerden kaçmadı. Şahin, gelen eleştirilere, "Size ne!" yanıt verdi.