Şevval Şahin'den bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert tepki

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bazı takipçileri ünlü manken hakkında 'Çok fit', bazıları da 'çok zayıf' yorumunu yaptı. Şahin, gelen eleştirilere, "Size ne!" diyerek yanıt verdi.

