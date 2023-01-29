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  4. Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu

Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Türkiye buz gibi kış aylarını yaşarken çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya kış günü yazı getirdi.

Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 1

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabı üzerinden cesur paylaşımlarına devam ediyor.  

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Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 2

Adından sıkça söz ettiren Şahin seksi bikinisi ile çektiği fotoğraflarını art arda paylaştı.  

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Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 3

Güzel mankenin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

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Şevval Şahin sosyal medyaya kış günü yazı getirdi; cesur paylaşımları olay oldu - Resim: 4

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu.  

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