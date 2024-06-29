Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da tekne tatili yaparken görüntülendi. Romantik anlar yaşayan çift birbirini öpmeye doyamadı.
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü model şimdi de yeni sevgilisi ile görüntülendi.
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Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açan Şahin Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Türkbükü’nde demirledikleri lüks teknelerinde kameralara yansıyan çift, romantik anlar yaşadı.
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Birbirini öpmeye doyamayan çiftin o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
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