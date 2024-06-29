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Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da tekne tatili yaparken görüntülendi. Romantik anlar yaşayan çift birbirini öpmeye doyamadı.

Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 1

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü model şimdi de yeni sevgilisi ile görüntülendi.

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Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 2

Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açan Şahin Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 3

Türkbükü’nde demirledikleri lüks teknelerinde kameralara yansıyan çift, romantik anlar yaşadı.

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Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi - Resim: 4

Birbirini öpmeye doyamayan çiftin o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

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