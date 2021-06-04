Şevval Şahin'den Demet Akalın cevabı: Gülüp geçiyorum

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"



Havuz keyfi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Dünya çapında bir model olup Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum. 1 numara olmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.