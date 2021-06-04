Şevval Şahin'den Demet Akalın cevabı: Gülüp geçiyorum
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (22), bir markanın yaz kreasyonunun fotoğraf çekimi için gittiği Bodrum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin (22), bir markanın yaz kreasyonunun fotoğraf çekimi için Bodrum'a gitti. Çekimler sonrası muhabirlerle konuşan Şahin, Demet Akalın'ın yaptığı yorumlar sorulunca "Gülüp geçiyorum" cevabını verdi.
Tescilli güzel Şevval Şahin, bir markanın yeni sezonunun fotoğraf çekimi için soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Torba'daki bir otelde gerçekleşen çekimler sonrası havuz keyfi yapan Şahin, günün yorgunluğunu attı.
"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"
Havuz keyfi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Dünya çapında bir model olup Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum. 1 numara olmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
Modelliğin ülkemizde geri planda kaldığını söyleyen Şahin'e, son kainat güzeliyle kendisini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları hatırlatılıp; Demet Akalın'ın, "Andrea güzel, diğerine güzel demeye..." sözleri soruldu.