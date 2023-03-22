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  4. Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz

Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ederken son olarak sevgilisi ile dudak dudağa pozunu paylaştı.

Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz - Resim: 1

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin yaptığı açıklamalar ve iddialı tarzı ile gündemden düşmüyor. Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile beraber olan Şahin, Bodrum tatilinden fotoğraflarını paylaştı.

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Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz - Resim: 2

İddialı fotoğraflarını paylaşan 23 yaşındaki ünlü isim "Bodrum bize hep iyi gelir. Her şeyin başladığı yer" notunu düştü.

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Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz - Resim: 3

Şahin'in takipçileri fotoğraflara "Sondaki fotoğraf neden", "Çok tatlısınız", "Seviyorum bu kızı" yorumlarında bulundular.

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Şevval Şahin'den sevgilisiyle dudak dudağa poz - Resim: 4

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan programına model Şevval Şahin'i konuk etmişti. Şahin'in "Türkiye'de 3 ay kalınca daralıyorum" sözleri sosyal medyada tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu.

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